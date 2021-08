ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ

Към политическата икономия на априлското въстание 1876 г.

Проф. д.н. Пенчо Д. Пенчев

Университет за национално и световно стопанство

https://doi.org/10.53656/his2021-4-1-econ

Резюме. Въз основа на политикоикономически анализ в статията се дават отговори на важни въпроси за Априлското въстание: защо някои българи въстават, защо много българи не въстават и защо въстанието е относително кратко като времеви обхват…

Участие на дружини от състава на 11-и маршеви полк в боевете

за овладяването на укрепените позиции в района на град Мачин през януари 1917 г.

Доц. Мануш Христов

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

https://doi.org/10.53656/his2021-4-2-batta

Резюме. Изследването е посветено на малко известни факти, свързани с участието и приноса на дружините от състава на 11-и маршеви полк за удържаната победа в боевете за овладяване на силно укрепените позиции в района на Мачин…

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ

Размисли за русофобията във Великобритания през първата половина на XIX в.

Д-р Любомир Кръстев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2021-4-3-russo

Резюме. Статията разглежда някои от най-важните аспекти от началното развитие на русофобията във Великобритания. През първата половина на XIX в. общественото мнение се променя от франкофобско към такова, насочено срещу Русия…

Activities of land settlement commissions in the south of ukraine

in the years of stolypin agrarian reform (1906 – 1917)

Assoc. Prof. Iryna Mironova, DSc.

Dr. Nataliia Shevchenko

Petro Mohyla Black Sea National University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/his2021-4-4-land

Аbstract. The article is devoted to one of the important aspects of the Stolypin agrarian reform – the practical activities of land settlement commissions in the field of land surveying in Southern Ukraine in 1906 – 1917…

A bulgarian student in early xx century ukraine: study, lifestyle and challenges

Assoc. Prof. Аndrii Chutkyi, DSc.

Taras Shevchenko National University of Kyiv (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/his2021-4-5-ukra

Abstract. The paper discusses the life of Konstantin Nikolov, a Bulgarian from the town of Gorna Oryahovitsa, during his study at the Kyiv Institute of Commerce (1909 – 1915)…

ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

Обучението по история в дигитална среда – анализ и перспективи

Проф. д.н. Костадин Паев

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/his2021-4-6-digit

Резюме. За дигиталното обучение се говори отдавна. За съжаление, една нежелана ситуация изведе тази идея на преден план. Историята е предмет с широки възможности за визуализация, който процес заема централно място в дигиталното обучение…

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Нови щрихи към портрета на цар Фердинанд

Стоянович, П., 2021. Пътят към София. Произход, образование

и мотивация на принц Фердинанд Сакс-Кобургски и Готски за мисията

в България. София: Фабер.

Алека Стрезова

Институт за исторически изследвания – БАН

https://doi.org/10.53656/his2021-4-7-ferdi

Най-добрият опит „опит за история…“ на д-р симеон табаков да стигне до своите съвременни читатели

Табаков, С., 2020. Опит за история на град Сливен, Т. I (трето издание), София: БАРАКА, 732 стр.; Табаков, С., 2021. Опит за история на град Сливен, Т. II (трето издание), София: БАРАКА, 739 стр.; Табаков, С., 2018. Опит за история на град Сливен, Т. III (второ издание), София: БАРАКА, 607 стр.

Проф. д.и.н. Иван Русев

Икономически университет – Варна

https://doi.org/10.53656/his2021-4-8-tabak

