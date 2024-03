Второто Народно събрание – избори, конституиране и състав

Проф. д.и.н. Милко Палангурски

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Д-р Христина Христова

Дирекция „Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново

https://doi.org/10.53656/his2024-1-1-sec

Abstract. The Bulgarian parliamentary system came into being with the formation of the First National Assembly in the fall of 1879. Political inexperience, constitutional opposition, as well as disagreements between the monarch, parliament and executive led to the first political crisis in the country, which had several possible outcomes…

Възход на юбилейната дипломация: Шипченските тържества през 1902 година

Доц. д-р Тина Георгиева

Софийски университет „Св. Климент Орхидски“

https://doi.org/10.53656/his2024-1-2-tin

Abstract. Grandiose celebrations took place in 1902 in Bulgaria on the occasion of the 25th anniversary of the epopee of Shipka. The idea for the celebration belongs to the “Tsar Osvoboditel Alexander IIˮ Committee…

Мисията на Йохан Якоб Курц фон Зенфтенау до Константинопол (1623 – 1624) и предизвикателствата пред хабсбургските дипломати на Босфора след Дългата турска война

Д-р Анелия Стоянова

Институт за исторически изследвания – БАН

https://doi.org/10.53656/his2024-1-3-mis

Abstract. Lasting for over a decade, the Long Turkish war (1593–1606) temporarily disrupted the diplomatic contacts between Habsburgs and Ottomans….

Музеи, културен туризъм и културно наследство в България от средата до края на ХХ век. Основни моменти от историческото развитие и проб­леми

Гл. ас. д-р Видин Сукарев

Регионален исторически музей – Пловдив,

Аграрен университет – Пловдив

https://doi.org/10.53656/his2024-1-4-mus

Abstract. This study presents the background of cultural tourism in Bulgaria. There are a lot of definitions of tourism, but everywhere in the leading places is mentioned the cultural heritage…

Изследване на Балканите през Комниновата епоха

Проф. д-р Ивайла Попова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2024-1-5-kom

Научна конференция и научно издание по темата за факторите на икономическия растеж в историческа перспектива

Емилия Вачева

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

https://doi.org/10.53656/his2024-1-6-sci

