ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ

Писател и учен. Архиерей и държавник. 180 години от рождението на Васил Друмев – Климент Браницки и Търновски

Проф. д-р Петко Ст. Петков

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/his2022-2-1-vas

Резюме. На основата на публикувани източници и оригинални документи от Научния архив на Българската академия на науките, Централния държавен архив, Българския исторически архив към Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавния архив – Русе, се анализират възгледите и дейността на Васил Друмев – Климент Браницки и Търновски (1841 – 1901 г.)…

Социални характеристики на българското свещеничество в разложка каза в началото на XX в.

Гл. ас. д-р Станислава Стойчева

Институт за исторически изследвания – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2022-2-2-soc

Резюме. Изследването разглежда социалните характеристики на свещеническото съсловие в Разложка каза в началото на ХХ в…

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ

Празниците на Юпитер в Долна Мизия

Гл. ас. д-р Иван Вълчев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2022-2-3-fes

Резюме. Празниците в чест на Юпитер, отбелязвани в римската провинция Долна Мизия, не са били обект на самостоятелно изследване…

Кримската война в дневниците на кралица Виктория

Д-р Любомир Кръстев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2022-2-4-vic

Резюме. Статията е посветена на темата за сведенията, които съдържат дневниците на британската кралица Виктория за Кримската война (1853 – 1856)…

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

History Of Present-Day Bulgarian Military Intelligence In The Study Of Dr. Yordan Baev (Second Half Of 20Th Century – Early 21St Century)

Serhii A. Falko, Assoc. Prof.

National Academy of the National Guard of Ukraine

https://doi.org/10.53656/his2022-2-5-baev

Нова книга на български език за занаята на историците от професор Марк Бооне

Проф. Иван Билярски

Институт за исторически изследвания – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2022-2-6-boo

ХРОНИКА

Книга за историята на морския град Бяла

Проф. Асен Кожухаров

Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

https://doi.org/10.53656/his2022-2-7-bqla

Кръгла маса за Васил Левски и четничеството

Дора Чаушева

Национален музей „Васил Левски“ – Карлово

https://doi.org/10.53656/his2022-2-8-vas

