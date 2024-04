Политиката на Белград към турското и албанското малцинство в Югославската федерация с акцент на демографията от края на Втората световна война до смъртта на Тито

Доц. д-р Марияна Стамова

Институт за балканистика с Център по тракология,

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2024-2-1-yug

Abstract. In the article, the subject of research and analysis is the situation and status of the Turkish and Albanian minorities in the Yugoslav Federation after the Second World War, with an emphasis on Kosovo and Macedonia and the Yugoslav policy towards them…

Балканите в израелската политика на сигурност

Петър Стоилов, докторант

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Университетски център за регионални изследвания и анализи

https://doi.org/10.53656/his2024-2-2-bal

Abstract. The terrorist attack by Hamas against Israel on October 7, 2023 brought to the fore the issue of Israeli state security policy…

A Bibliometric Analysis of History Researches on Turkey 1975 – 2023

Dr. Murat Soysal, Assoc. Prof.

Uşak University – Turkey

https://doi.org/10.53656/his2024-2-4-bib

Abstract. The aim of this study is to exhibit a bibliometric analysis of historical studies on Turkey. A total of 1288 articles from 230 journals indexed in the Web of Science (WoS) database in the years 1975 – 2023 were used in the analysis…

Възможности за интегриране на добавена реалност като образователен инструмент в класната стая

Д-р Николай Данев

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

https://doi.org/10.53656/his2024-2-5-opp

Abstract. This article aims at presenting an author‘s method of using augmented reality in the classroom in order to improve students‘ learning motivation to develop their key skills…

Културата на паметта в Германия „между творчеството и миротворчеството“

Доц. д.н. Мирела Велева-Ефтимова

Сoфийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2024-2-6-cul

Нов поглед към проблема за църковното разделение между Римската църква и Константинополската патриаршия

Д-р Кристиян Ковачев

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“

при Българската академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2024-2-7-loo

Ново изследване върху зараждането и развитието на предприема­чеството в България

Д-р Ирена Младенова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2024-2-8-new

Научен форум, посветен на бариерите пред стопанското развитие в историческа перспектива

Проф. Иван Русев

Икономически университет – Варна, БАН

https://doi.org/10.53656/his2024-2-9-sci

