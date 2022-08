ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ

За ранната стопанска дейност на възрожденския предприемач евстати селвели и за неговото материално и финансово състояние през този период

Веселин Горанчев

https://doi.org/10.53656/his2022-4-1-abo

Резюме. Публикацията е насочена към изясняване на една непроучвана до момента тема, а именно за ранната стопанска дейност на Евстати Селвели…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ

Plague in Early Modern Istanbul: The Experience of the Habsburg Resident Ambassadors, 1560s – 1590s

Dr. Aneliya Stoyanova

Institute for Historical Studies at the

Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)

https://doi.org/10.53656/his2022-4-2-exp

Abstract. The Black Death from the mid-14th century initiated a long series of recurrences of the disease with significant effects on the affected human societies…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Малцинствената политика на ранната Турска република

Гл. ас. д-р Калина Пеева

Институт за балканистика с център по тракология – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2022-4-3-pol

Резюме. Настоящата статия разглежда политиката на ранните турски власти към различните етнически, езикови и религиозни малцинства, живеещи на територията на Република Турция, в светлината на принципа на национализма, който се превръща в един от основополагащите принципи на новата турска държава…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Resettlement оf People оf Russian Descent from Bulgaria to the Ukrainian SSR (1946 – 1947)

Prof. Oleksandr Potylchak,

Prof. Mykhailo Zhurba,

Prof. Victor Dotsenko

M. P. Dragomanov National Pedagogical University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/his2022-4-4-res

Abstract. The article examines one of the little-known and unexplored episodes of Soviet government campaigns for the re-emigration of Bulgarian citizens of Russian descent, who were deported to the Soviet Union in the autumn and winter of 1946 – 1947 and settled in the southern, south-eastern and western regions of Ukraine…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Съдбата на здравната реформа в Съединените щати през 40-те години на XX век

Д-р Ивана Николова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2022-4-5-res

Резюме. Настоящата статия разглежда опитите за реформиране на здравеопазването от страна на администрацията на президента Хари Труман и либералното крило на Демократическата партия през 40-те години на ХХ в…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Ново изследване за американското разузнаване и България (1941 – 1991)

Гл. ас. д-р Симона Самуилова

Институт за исторически изследвания – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2022-4-6-new

ВИЖ ПОВЕЧЕ

IN MEMORIAM

В памет на доц. Д-р Олга Тодорова

Доц. Гергана Георгиева

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

https://doi.org/10.53656/his2022-4-7-mem

ВИЖ ПОВЕЧЕ