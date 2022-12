ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС

Българите в ГУЛАГ: случаите на политическите емигранти Недю Саков и Петър Маринов

Гл. ас. д-р Симона Самуилова

Институт за исторически изследвания – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2022-6-1-bul

Резюме. В публикацията се разглежда разправата на Сталин с българската политическа емиграция в СССР по примера на двама българи, арестувани по време на масовите чистки през 1936 – 1938 г. и осъдени на пет и на три години изправителен трудов лагер…

Publius Iuventius Celsus: един забележителен римски юрист като управител на провинция Тракия

Людмила Чакърова-Присоева

Сoфийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2022-6-2-pub

Резюме. Настоящата статия представя личността и дейността на малко познатия Publius Iuventius Celsus…

ДИСКУСИОННО

Противостоенето на институциите в светлината на оръжейните скандали при управлението на Филип Димитров (1991 – 1992 г.)

Д-р Красимира Тодорова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2022-6-3-the

Резюме. Настоящата статия цели да разкрие механизмите на противостоенето на институциите по време на правителството на Филип Димитров (8 ноември 1991 – 30 декември 1992 г.), като акцентира на тяхното проявление в полето на продажбите на оръжие зад граница…

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ

Transfer of Knowledge about Football Infrastructure in Kharkiv and Sofia from the End of the 19th Till the Beginning of the 20th Centuries

Assoc. Prof. Dmytro Mykolenko, DSc.

V. N. Karazin Kharkiv National University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/his2022-6-4-tra

Abstract. Infrastructure is one of the main parts of football industry in contemporary time. Pitches, stadiums, sporting goods stores, museums of different teams and clubs are very important now…

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Монография за Kримската война (1853 – 1856) и българските земи, представени посредством оригинален френски източник от епохата

Д-р Любомир Кръстев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2022-6-5-mon

Късчета от неподправения респект на Иларион Макариополски

Доц. д-р Атанас Шопов

Исторически музей – Панагюрище

https://doi.org/10.53656/his2022-6-6-pie

Една дългоочаквана книга

Проф. д.н. Костадин Паев

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/his2022-6-7-boo

ХРОНИКА

Българо-хърватски научни, дипломатически и културни връзки. Минало, настояще и бъдеще

Доц. д-р Антоанета Балчева

Институт за балканистика с Център по тракология

„Проф. Александър Фол“ – БАН

https://doi.org/10.53656/his2022-6-8-con

Национална научна конференция „Eпохи, личности, памет“

Апостол Матев, Дияна Димитрова

Исторически музей – Дряново

https://doi.org/10.53656/his2022-6-9-nat

