Васил Левски, комитетите и съдебният процес в София в светлината на неизвестен доклад от март 1873 г. на Специалната съдебна комисия

Проф. д.н. Орлин Събев

Институт за балканистика с Център по тракология

„Проф. Алелксандър Фол“ – БАН

https://doi.org/10.53656/his2024-3-1-vas

Abstract. The article deals with a hitherto unknown report of the Special Judicial Commission, which in late 1872 and early 1873 conducted the trial in Sofia against Vasil Levski and his companions…

Българският политически елит през XIX век – еволюция в османски контекст: случаят Димитраки бей Теодоров

Доц. д-р Николай Тодоров

Регионален исторически музей – Силистра

https://doi.org/10.53656/his2024-3-2-bul

Abstract. As a result of the reforms undertaken by Sultan Mahmud II continued by his son Sultan Abdulmejid I, the social structure of the Ottoman Empire was significantly changed…

Стопански връзки между търговска къща „Хаджи Минчо х. Цачев и дружие“ и братя Тъпчилещови в контекста на съвместната им търговска дейност с биволски кожи

Д-р Веселин Горанчев

Център за стопанско-исторически изследвания

https://doi.org/10.53656/his2024-3-3-eco

Abstract. The current publication aims to present information about one of the hitherto unexplored in-depth topics in the business relations between trading company “Hadji Mincho h. Tsachev and Druzhie” and the Tapchilestovi brothers, namely for the connections between them in the trade in buffalo hides….

Дипломатическата активност между Византия и Запада/Папството в навечерието на кръстоносния поход на Владислав III Ягело и Ян Хуниади от 1443 – 1444 година

Проф. Ивайла Попова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2024-3-4-dip

Abstract. The article traces the diplomatic contacts between Byzantium and the West/Papacy in the period after the Council of Ferrara-Florence (1439) until the Battle of Varna in 1444…

Земята ще потъне и небесата ще се раздерат: апокалиптични пророчества, свързани с отпадането на Рим от православната вяра (според „Сказание как Рим отпадна от православната гръцка вяра“)

Д-р Кристиян Ковачев

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“–

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2024-3-5-ear

Abstract. The article examines the polemical anti-Latin writings “The Tale of how Rome fell away from the Orthodox Greek faith” (according to manuscript TSIAI 1161) and “Word of how Rome fell” (according to manuscript SANU 147) in the context of the theme of apocalyptic prophecies and the expectation of severe, but God’s just punishment for sins committed.

Една нова монография за Кримската война (1853 – 1856 г.) в общоевропейски контекст

Д-р Албена Симова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2024-3-6-new

Academic Conference between Trauma and Triumph: 150 Years since the Birth of Winston Churchill

Dr. Lubomir Krastev, Assoc. Prof.

University of Sofia

https://doi.org/10.53656/his2024-3-7-ann

