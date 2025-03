Уважаеми читатели

Пред вас е първият брой на сп. „История“ за 2025 година. Завършихме една успешна година. В шестте книжки на списанието, издавани редовно на всеки два месеца от годината, поместихме общо 45 публикации, всичките вече видими в световните бази данни, в които е индексирано сп. „История“: Web of Science (Q3), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCO и др. Наши автори през годината бяха утвърдени учени и млади изследователи от България и чужбина. В следване на традициите и съгласно целите и обхвата на списанието, публикуваните в него през 2024 г. статии обогатиха рубриките „От Древността до днес“, „Поглед над Балканите“, Цивилизационни граници“, „Пазители на паметта“, „Документално наследство“, „Подходи в преподаването“.

Освен научните статии на страниците на списанието не пропускахме да информираме нашите читатели за новопоявили се приносни научни издания и за по-значимите научни форуми в страната през годината. Цялото това разнообразно съдържание на сп. „История“ му осигури широк кръг читатели в страната и зад граница. Показателен за това е фактът, видим чрез наукометричните данни на Web of Science, че за последните две години публикациите в списанието почти са удвоили своите цитирания.

Започваме 33-тата годишнина на списанието с желанието да утвърдим и да надградим постигнатото. Стремежът е към още по-голямо разширяване на авторския кръг, към привличането като автори на учени от страни и школи, известни със значимите си постижения, но останали днес по-слабо познати на българските читатели. В следване на заложените високи научни стандарти, сп. „История“ ще продължи да бъде мост между академичната наука и обществото по темите на българската и балканската история, на архивното наследство и на съвременните подходи в хуманитарното образование.

Започваме!

Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Русев

Главен редактор на сп. „История“

Трудният просперитет: недоволството и противниците на зърнения бум от 1846 – 1847 г. в османските Балкани

Dr. Andrea Umberto Gritti

New Europe College | CETOBaC,

École des hautes études en sciences sociales (EHESS)

Париж, Франция

https://doi.org/10.53656/his2025-1-1-tou

Abstract. This article seeks to shed light on the opposition sparked by the expansion of grain exports in the Ottoman Balkans during the late 1840s. It addresses key issues in the historiography of institutional and social transformations in the Ottoman Empire during the reform (Tanẓîmât) era. Specifically, it examines the impact of suspending compulsory grain payments to the state and introducing free trade on the population’s food consumption. Drawing on a collection of documents from the Ottoman archives in Istanbul and the Italian diplomatic archives, the article explores how the administration managed emerging supply challenges and the growing opposition among the population to exporters’ activities.

Keywords: Exports; Social conflict; Food consumption; Trade institutions; Ottoman reforms