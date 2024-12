ИСТОРИЯ

НАУЧНО СПИСАНИЕ

HISTORY

EDUCATIONAL JOURNAL

ГОДИНА XXXII / VOLUME 32, 2024

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 112

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 113 – 220

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 221 – 324

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 221 – 324

КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 325 – 428

КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 429 – 556

APPROACHES IN TEACHING / ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

177 – 188: Възможности за интегриране на добавена реалност като образователен инструмент в класната стая [Opportunities for Integration of Augmented Reality as an Educational Tool in the Classroom] / Николай Данев / Nikolaj Danev

CIVILIZATION BOUNDARIES / ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ

53 – 75: Мисията на Йохан Якоб Курц фон Зенфтенау до Константинопол (1623 – 1624) и предизвикателствата пред хабсбургските дипломати на Босфора след Дългата турска война [The Mission of Johann Jakob Kurz von Senftenau to Constantinople (1623 – 1624) and the Challenges for the Habsburg Diplomats on the Bosphorus

after the Long Turkish War] / Анелия Стоянова / Aneliya Stoyanova

140 – 356: Рейнекий и неговата история на Древна Tракия от 1595 година [Reineccius and His History of Ancient Thrace from 1595] / Георги Митрев, Йордан Илиев / Georgi Mitrev, Jordan Iliev

157 – 176: A Bibliometric Analysis of History Researches on Turkey 1975 – 2023 /

Murat Soysal

275 – 298: Дипломатическата активност между Византия и Запада /Папството в навечерието на кръстоносния поход на Владислав III Ягело и Ян Хуниади от 1443 – 1444 година [Diplomatic Activity between Byzantium and the West / Papacy on the Eve of the Crusade of Vladislav III Jagello and Jan Hunyadi in 1443 – 1444] / Ивайла Попова / Ivayla Popova

299 – 307: Земята ще потъне и небесата ще се раздерат: апокалиптични пророчества, свързани с отпадането на Рим от православната вяра (според „Сказание как Рим отпадна от православната гръцка вяра“) [The Earth Will Sink and the Heavens Will Be Torn Asunder: Apocalyptic Prophecies Related to Rome’s Fall from the Orthodox Faith (According to “The Tale of How Rome Fell from the Greek

Orthodox Faithˮ)] / Кристиян Ковачев / Kristiyan Kovachev

275 – 289: Игрите на квартала и „владеенето на територии“ [The Games of the Neighbourhood and The “Ownership of Territories”] / Светослава Манчева / Svetoslava Mancheva

290 – 302: Исторически и културни корени на Таро картите. Анализ на произхода и еволюцията [Historical and Cultural Roots of Tarot Cards. Analysis of Origin and Evolution] / Ивайло Саралийски / Ivaylo Saraliyski

363 – 379: Сенчестата страна на полуцивилизования човек: бележки из архива на холандския философ на историята Йохан Хьойзинха [The Shadow Side of the Semi-Civilized Man in the Archive of the Dutch Philosopher of History Johan Huizinga] / Ася Сократова-Кяйчева / Asya Sokratova-Kyaycheva

380 – 393: Участието на Борис Цонев в състезанията по изкуствата в Берлин 1936 г. – принос към олимпийската история на България

[Boris Tsonev’s Contribution to Bulgaria’s Participation in the 1936 Olympic Games] / Емилия Витанова, Александър Енков / Emilia Vitanova, Alexander Enkov

468 –493 Отвъд геополитическата логика – външните отношения на австрийските Хабсбурги през XVIII в. [Beyond Geopolitical Logic – The Foreign Relations of the Austrian Habsburgs in The 18th Century] / Иван Първев, Мария Баръмова / Ivan Parvev, Maria Baramova

494 – 504 Екофеминизмът – историческо развитие и перспективи [Ecofeminism – Historical Development and Perspectives / Силвия Петрова / Silvia Petrova

DOCUMENTARY HERITAGE / ДОКУМЕНТАЛНО БОГАТСТВО

227 – 241: Васил Левски, комитетите и съдебният процес в София в светлината на неизвестен доклад от март 1873 г. на Специалната съдебна комисия [Vasil Levski, the Committees and the Trial in

Sofia in the Light of an Unknown Report of March 1873 of the Special Judicial Commission] / Орлин Събев / Orlin Sabev

394 – 406: Поглед към издателската дейност на Aграрния университет – Пловдив [A Look at the Publishing Activity of Agricultural

University – Plovdiv] / Петя Н. Георгиева / Petya N. Georgieva

EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

7 – 8: От главния редактор [From the Editor-in-Chief] / Иван Русев / Ivan Roussev

FROM ANTIQUITY TO NOWADAYS / ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС

349 – 362: Античните паметници по трасето на Диагоналния път в западните пътеписи от XVI век [The Western Travellers of the Sixteenth

Century and the Ancient Monuments Situated along the Route of Via Diagonalis] / Иван Вълчев / Ivan Valchev

ЕVENTS / ХРОНИКА

209 – 210: Научен форум, посветен на бариерите пред стопанското развитие в историческа перспектива [Scientific Forum about Barriers to

Economic Development in Historical Perspective] / Иван Русев / Ivan Roussev

314 – 315: Academic Conference between Trauma and Triumph: 150 Years since the Birth of Winston Churchill / Lubomir Krastev

520 – 533 Международна научна конференция „1010 години от смъртта на българския цар Самуил. Самуилова България – история и култура [International Scientific Conference „1010th Anniversary of The Death of the Bulgarian Tsar Samuel. Samuel’s Bulgaria – History and Culture] / Георги Н. Николов / Georgi N. Nikolov

534 – 540 „Най-източната SIHDA някога!“, или за 77-ата сесия на Международното дружество „Фернан де Вишер“ за история на правото през Античността (Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – SIHDA) [“The most Eastern

SIHDA ever!ˮ, or on 77th Session of Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité – SIHDA] / Боряна Митева, Генка Мозжухина / Boryana Miteva, Ghenka Mozzhuhina

FROM ANTIQUITY TO NOWADAYS / ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС

242 – 256: Бургграфовете на Нюрнберг и Никополският кръстоносен поход (1396 г.) [The Burgraves of Nuremberg and The Crusade of Nicopolis (1396)] / Милен Петров / Milen Petrov

257 – 274: Early Modern Diplomatic Realities: Michael Starzer and Caspar

Gratiani in the First Years of Their Acquaintance (1610 – 1614) /

Aneliya Stoyanova

413 – 419: Под знака на българо-хърватските диалози [Under the Banner of Bulgarian Croatian Dialogues] / Антоанета Балчева / Antoaneta Balcheva

GUARDIANS OF THE MEMORY/ ПАЗИТЕЛИ НА ПАМЕТТА

76 – 88: Музеи, културен туризъм и културно наследство в България от средата до края на ХХ век. Основни моменти от историческото развитие и проблеми [Museums, Cultural Tourism and Cultural

Heritage in Bulgaria from the Middle to the End of the 20th Century. Main Moments of the Historical Development and Problems] / Видин Сукарев / Vidin Sukarev

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

89 – 95: Изследване на Балканите през Комниновата епоха [Research of The Balkans during the Comnine Age] / Ивайла Попова / Ivayla Popova

96 – 103: Научна конференция и научно издание по темата за факторите на икономическия растеж в историческа перспектива [Scientific Conference and Scientific Publication on the Topic of the Factors of Economic Growth in Historical Perspective] / Емилия Вачева / Emilia Vacheva

189 –194: Културата на паметта в Германия „между творчеството и миротворчеството“ [The Culture of Memory in Germany “Between Creativity and Peacemaking”] / Мирела Велева-Ефтимова /

Mirela Veleva Eftimova

195 – 200: Нов поглед към проблема за църковното разделение между Римската църква и Константинополската патриаршия

[A New Look at The Problem of the Ecclesiastical Separation

between the Church of Rome and The Patriarchy of Constantinople] / Кристиян Ковачев / Kristiyan Kovachev

201 – 208: Ново изследване върху зараждането и развитието на предприема­чеството в България [New Research on the Origin and Development of Entrepreneurship in Bulgaria] / Ирена Младенова / Irena

Mladenova

308 – 313: Една нова монография за Кримската война (1853 – 1856 г.) в общоевропейски контекст [A Monograph on the Crimean War

(1853 – 1856) in European Context] / Албена Симова / Albena

Simova

303 – 308: Изключителен принос. Книгите на френския пътешественик от XIX век д-р Ами Буе вече са с академично издание на български език [An Outstanding Contribution. The Writings of the Nineteenth-Century French Traveller Dr. Ami Boué Are Now Available in a Scholarly Edition in Bulgarian] / Иван Русев / Ivan Roussev

309 – 315: Ново изследване върху развитието на независимия финансов одит в Бълга рия след 1991 година [A New Research on the

Development of the Independent Financial Audit in Bulgaria after 1991] / Атанас Атанасов / Atanas Atanasov

407 – 412: Значимо изследване върху историческата социология на българския комунизъм: бившите хора на концлагерна България [A Significant Study on the Historical Sociology of Bulgarian

Communism: the Former People of Bulgarian Concentration Camps] /

Михаил Груев / Mihail Gruev

505 – 507 „Непознатите“ и забравени търновски предприемачи Kермекчиеви [The „Unknown“ and Forgotten Entrepreneurs Kermektchievs of Tarnovo] / Пламен Митев / Plamen Mitev

508 – 516 Принос към българската историческа картография. Две нови книги на Драгомир Йорданов [Contribution to Bulgarian Historical Cartography. Two New Books by Dragomir Yordanov] / Петко Ст. Петков / Petko St. Petkov

517 – 519 Един етноложки поглед върху интеркултурното образование

[An Ethnological View of Intercultural Education] / Мирена Легурска / Mirena Legurska,

VIEW OVER THE BALKAN PENINSULA / ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ

10 – 37: Второто Народно събрание – избори, конституиране и състав [The Second National Assembly: Elections, Establishment, and Composition] / Милко Палангурски, Христина Христова / Milko Palangurski, Hristina Hristova

38 – 52: Възход на юбилейната дипломация: Шипченските тържества през 1902 година [The Rise of Jubilee Diplomacy: The Shipka Selebrations of 1902] / Тина Георгиева / Tina Georgieva

119 – 130: Политиката на Белград към турското и албанското малцинство в Югославската федерация с акцент на демографията от края на Втората световна война до смъртта на Тито [The Policy of

Belgrade towards the Turkish and the Albanian Minorities in the

Yugoslav Federation with an Emphasis on Demography from the End of World War II to Tito’s Death] / Марияна Стамова / Mariyana Stamova

131 – 139: Балканите в израелската политика на сигурност [The Balkans and Israel’s Security Policy] / Петър Стоилов / Petar Stoilov

242 – 260: Българският политически елит през XIX век – еволюция в османски контекст: случаят Димитраки бей Теодоров [Bulgarian Political Elite in XIX Century – Evolution in the Ottoman Context: Dimitraki Bey Teodorov’s Case] / Николай Тодоров / Nikolay Todorov

261 – 274: Стопански връзки между търговска къща „Хаджи Минчо х. Цачев и дружие“ и братя Тъпчилещови в контекста на съвместната им търговска дейност с биволски кожи [Business Relations between Commercial House “Hadji Mincho H. Tsachev and Company” and the Tapchileshtovi Brothers in the Context of their Joint Trading Activity in Buffalo Hides] / Веселин Горанчев / Veselin Goranchev

227 – 241: Първи стъпки в нормативната уредба на бюджета и бюджетния процес в България: закон за отчетността по бюджета [First Steps in the Regulation of Budget and Budget Process in Bulgaria: Law of the Budget Accountability] / Румен Брусарски / Rumen Brussarski

331 – 348: Щрихи към бизнес историята на Българското възраждане: предприемаческата активност на Атанас Симов през 70-те години на XIX век [Glimpses into the Business History of the Bulgarian

Revival Period: The Entrepreneurial Activity of Atanas Simov in the 1870s] / Ивайло Найденов / Ivaylo Naydenov

437 – 450 Голямата компенсационна сделка от 1934 г. и преодоляването на кризата в българската тютюнева индустрия [The Great Compensation Agreement of 1934 and the Overcome of the Crisis in The Bulgarian Tobacco Industry] / Марко Димитров / Marco Dimitrov

451 – 467 Седемнадесетото столетие и бариерите на времето: нахия Кара Лом пред икономическа и демографска криза [The 17th Century and the Barriers of Time: Nahiya Kara Lom in the Face of Economic and Demographic Crisis] / Невена Неделчева / Nevena Nedelcheva