ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ

Наблюдения върху войнушкото стопанство в казите Филибе и Татар пазарджик през XVI – началото на XVII век

Д-р Кръстьо Йорданов

Институт за исторически изследвания – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2022-5-1-obs

Резюме. Въз основа на няколко непубликувани регистъра в статията се изследва реалната практика на служебното войнушко земевладение…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Източнотракийският въпрос на Лозанската конференция

Д-р Ваня Стоянова

Институт за исторически изследвания – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2022-5-2-the

Резюме. В статията се разглежда опитът на България на Лозанската конференция (1922 – 1923) да изведе източнотракийския въпрос от полето на българо-турските преговори и да обвърже решението му с Великите сили чрез един международен договор…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ

Symbolic Changes in the Space of the City: Address Urbanonyms of Khmelnytskyi in the XX Century

Prof. Svitlana Hanaba, DFc.

Bohdan Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine (Ukraine)

Prof. Nataliia Bakhmat, DPc.

Kamianets-Podіlskyi Ivan Ohiienko National University (Ukraine)

https://doi.org/10.53656/his2022-5-3-sym

Abstract. Symbols are a significant resource in preserving historical memory. Influencing the consciousness of people, they contribute to the unity of different ways of life, worldview values and individual human experience…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Методи на историческите изследвания

Към въпроса за историкоправния анализ като метод на изследване

Д-р Пламен Петков

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

https://doi.org/10.53656/his2022-5-4-ref

Резюме. Настоящата статия цели да разкрие мястото и особеностите на историкоправния метод като инструмент на научното изследване…

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Учителят по история – между педагога и историка

Проф. д.н. Костадин Паев

Югозападен университет „Неофит Рилски“

https://doi.org/10.53656/his2022-5-5-tea

Резюме. Още с появата на методическата мисъл за обучението по история възникват сложни взаимоотношения между специалната и педагогическата подготовка на учителите по предмета…

виж повече

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Монография за вековната история на Българския младежки Червен кръст

Доц. д.н. Димитър Ставрев

Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов“ – Варна

https://doi.org/10.53656/his2022-5-6-new

виж повече

Ново изследване за феодализма на Балканите

Проф. Ивайла Попова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2022-5-7-nar

ВИЖ ПОВЕЧЕ

Повествование за изгряването на модерния българин

Проф. Росица Стоянова

Институт за исторически изследвания – Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2022-5-8-red

ВИЖ ПОВЕЧЕ