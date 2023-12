ИСТОРИЯ

НАУЧНО СПИСАНИЕ

HISTORY

EDUCATIONAL JOURNAL

ГОДИНА XXXI / VOLUME 31, 2023

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 112

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 113 – 224

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 225 – 328

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 329 – 436

КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 437– 544

КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 545 – 648

APPROACHES IN TEACHING / ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

587 – 608: Международното сътрудничество в историческото образование в началото на ХХI век [International Cooperation in History Education at the Beginning of the 21st Century] / Костадин Паев / Kostadin Paev

609 – 623: Обучението по история между големите реформи в българското образование 1948 – 2002 гoдина [Hıstory Educatıon between the Major Reforms in Bulgarıan Educatıon 1948 – 2002] / Веселина Узунова / Veselina Uzunova

CIVILIZATION BOUNDARIES / ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ

144 – 162: Към корените на тюркско-иранския синтез: сведенията на османския историк Шюкруллах за произхода на българите [The Roots of the Turco-Iranian Synthesis: the Origin of the Bulgarians According to the Ottoman Historian Shukrullâh] / Делян Русев / Delyan Rusev

163 – 184: Обучението на Иван Драсов в Писек и Прага [The Learning of Ivan Drasov in Pisek and Prague] / Денис Иванов / Denis Ivanov

185 – 199: Опит за историко-правен анализ на дейността на VI състав на тъй наречения Народен съд през март 1945 година [An Attempt at Historical and Legal Analysis of the Activities of the VI Section of the So-Called People‘s Court in March 1945] / Mario Todorov / Марио Тодоров

231 – 242: The Popular Preachers and Storytellers (Quṣṣāṣ) – The Earliest Historians, Exegetes, and Legal Specialists in Islam / Pavel Pavlovitch

335 – 345: Защо погина Византия [Why Did Byzantium Perish] / Петер Шрайнер /

Peter Schreiner

346 – 365: Участието на Османската империя на Международното изложение във Филаделфия през 1876 година [The Participation of the Ottoman Empire in the Philadelphia International Exposition in 1876] / Симеон Тончев / Simeon Tonchev

488 – 503: Процедурният сблъсък Изток – Запад относно провеждането на Парижката мирна конференция от 1946 година [The East-West Procedural Conflict over the 1946 Paris Peace Conference] / Стефан Каменски / Stefan Kamenski

504 – 518: Заслугата на Стефан Чапрашиков за учредяване факелното бягане от Олимпия до Берлин 1936 гoдина [The Merit of Stefan Chaprashikov for Carrying the Olympic Flame in 1936] / Емилия Витанова / Emilia Vitanova

572 – 586: The Value of Historical Knowledge for the Modern World / Svitlana Hanaba

DOCUMENTARY HERITAGE / ДОКУМЕНТАЛНО БОГАТСТВО

9 – 18: За самоковския зограф Костадин Вальов [About the Samokov Painter Kostadin Valyov] / Надя Манолова-Николова / Nadya Manolova-Nikolova

19 – 35: Пенчо Радов, или още няколко щрихи в образа на българския възрожденски пътуващ книжар [Pencho Radov or A Few More Traits of the Traveling Bookseller through the Bulgarian Revival] /

Васил Загоров, Габриела Ангелова / Vasil Zagorov, Gabriela Angelova

366 – 384: Съгласително писмо на мутафчийския еснаф в Търново от 6 ноември 1872 година [Letter of Consent of the Goat’s Hair Processing Guild in Tarnovo, November 6, 1872] / Светла Атанасова / Svetla Atanasova

551 – 571: Същност и организация на картотеката и архива на Държавна сигурност (9 септември 1944 – 1949 г.) [Essence and Organization of the Card File and Archive of State Security (9 September 1944 – 1949)] /

Русалена Пенджекова-Христева / Rusalena Pendzhekova-Hristeva

EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

7 – 8: От главния редактор [From the Editor-in-Chief] / Иван Русев / Ivan Roussev

ЕVENTS / ХРОНИКА

316 – 317: Научна конференция на тема „Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива“ [Scientific Conference Factors of Economic Growth in Historical Perspective] / Иван Русев / Ivan Roussev

318 – 318: Правосъдие, власт и общество – исторически паралели [Justice, Power and Society – Historical Parallels] / Албена Симова / Аlbena Simova

416 – 421: Балканските войни в полезрението на военните историци [The Balkan Wars in the Focus of Military Historians] / Калин Ранчев, Боян Жеков / Kalin Ranchev, Boyan Zhekov

422 – 426: Балканите в орбитата на етническите и религиозните проблеми [The Balkans in the Orbit of Ethnic and Religious Issues] / Антоанета Балчева / Antoaneta Balcheva

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

86 – 92: Научна конференция (23 – 24.09.2022 г.) и том VII на „Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания“, посветени на темата „Дилеми на развитието“ [Scientific Conference (23 – 24.09.2022) and Volume VII of the “Proceedings of the Centre for Economic History Research”, Dedicated to the Subject “Development Dillemas”] / Емилия Вачева / Emilia Vacheva

93 – 95: Карл Велики и Каролингската империя през погледа на един български медиевист [Charlemagne and the Caroling Empire through the Perspective of a Bulgarian Medievalist] / Александър Николов / Alexander Nikolov

96 – 103: Нова монография за историята на изборите в България [New Monograph on the Electoral History of Bulgaria] / Веселин Янчев / Veselin Yanchev

200 – 207: Ново изследване за българо-византийските отношения през ранносредновековната епоха [A New Study Concerning the Byzantine-Bulgarian Relations in the Early Medieval Epoch] / Янко М. Христов / Yanko M. Hristov

208 – 213: Монография за британския политик лорд Хенри Палмерстън и ролята му в Кримската война (1853 – 1856) [A Monograph on British Politician Lord Henry Palmerston and His Impact on the Crimean War (1853 – 1856)] / Албена Симова / Albena Simova

212 – 215: Урокът по история чрез методите на активното учене [History Lesson through Active Learning Methods] / Мирена Легурска / Mirena Legurska

299 – 304: Монография за цар Фердинанд и европеизацията на България [Monograph on Tsar Ferdinand and the Europeanization of Bulgaria] / Алека Стрезова / Aleka Strezova

305 – 308: Европа в търсене на своя път след Втората световна война, или впечатления за новата монография на доц. д-р Борис Стоянов [Europe in Search of Its Path after the Second World War or Impressions of the New Monograph by Assoc. Prof. Boris Stoyanov] / Любомир Кръстев /

Lubomir Krustev

309 – 315: Приносите в новата монография за българите в Турция [The Bulgarians in Turkey – A New Monograph and Its Contributions] / Калина Пеева / Kalina Peeva

399 – 406: Историята на Хераклея Синтика през призмата на aрхеологията [The History of Heraclea Sintica Through the Prism of Archeology] / Иво Топалилов / Ivo Topalilov

407 – 411: Българският септември 1923 година: документите срещу митовете [The September Uprising of 1923: Documents vs Myths] / Росица Стоянова / Rositza Stoyanova

412 – 415: Ново, ценно издание за архитектурния модернизъм: България, втората половина на XX век [A New, Valuable Book on Architectural Modernism: Bulgaria in the Second Half of the 20th Century] / Саша Лозанова / Sasha Lozanova

519 – 526: Прочутият Раковски: Възрожденският деец в светлината на новоиздирени османотурски извори [The Famous Rakovski: The Revivаl Figure in the Light of Newly Discovered Ottoman Archive Sources] / Вера Бонева / Vera Boneva

527 – 530: Монография за българо-френските отношения [A Monograph about Bulgarian-French Relations] / Стоян Николов / Stoyan Nikolov

531 – 534: Широк поглед върху българската история от първата половина на ХХ в. [A Broad Vision of Bulgarian History in the First Half of the Twentieth Century] / Бисер Петров / Bisser Petrov

623 – 628: Муслим ал-Найсабури и методът на ислямската религиозно-правна традиция [Muslim al-Naysābūrī and the Method of the Islamic Legal and Exegetical Tradition] / Десислава Владимирова / Desilsava Vladimirova

630 – 633: Нови документални свидетелства за живота и делото на Георги С. Раковски [New Documentary Evidence on the Life and Work of Georgi S. Rakovski] / Мира Маркова / Mira Markova

VIEW OVER THE BALKAN PENINSULA /

ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ

36 – 48: Австрийското вицеконсулство в Русе и Унгарската революция през

1848 – 1849 година [The Austrian Vice-Consulate in Rousse and the Hungarian Revolution (1848 – 1849)] / Симеон Симеонов / Simeon Simeonov

49 – 64: Съюзът на артистите в България в първите месеци след преврата от 9 септември 1944 година [The Union of the Artists in Bulgaria in the First Months after the Coup of 9 September 1944] / Християн Данчев /

Hristiyan Danchev

65 – 85: Промените в ръководството на Българския земеделски народен съюз в края на 1989 година [Changes in the Leadership of the Bulgarian Agrarian Union at the End of 1989] / Никола Шиндаров / Nikola Shindarov

119 – 131: Grand Vizier Köprülü Mehmed Pasha’s Fortifications along the Northern Black Sea Coast / Mahmut Halef Cevrioğlu

132 – 143: Bulgaria in the War Plans of the Kingdom of Serbia (1903 – 1912) / Aleksandar Životić

243 – 258: Опити за сближаване между България и Сърбия в периода

1908 – 1909 година през погледа на пълномощния министър Андрей Тошев [Attempts at Rapprochement between Bulgaria and Serbia in the Period 1908 – 1909 through the Eyes of Minister Plenipotentiary Andrey Toshev] / Мария Вълкова / Maria Valkova

259 – 270: Оценка на символите на модернизацията в България на границата на XIX и XX век в описанията на руски пътешественици [Evaluation of the Symbols of Modernization of Bulgaria at the Turn of the XIX and XX Centuries in the Descriptions of Russian Travelers] / Никита Гусев /

Nikita Gusev

271 – 284: Розовомаслената индустрия в България през периода oт началото на Голямата депресия до началото на Втората световна война [Rose Oil Industry in Bulgaria from the Onset of the Great Depression to the Beginning of the Second World War] / Радослав Петков / Radoslav Petkov

285 – 298: Новата организационно-управленска структура на ,,Международен панаир“ АД – Пловдив, за периода 1997 – 2001 година

[The New Organizational and Management Structure of International Fair AD, Plovdiv for the Period 1997 – 2001] / Йорданка Кривошиева /

Yordanka Krivoshieva

385 – 398: По въпроса за обединението и разделянето на либералите и народнолибералите през 1899 гoдина [The Issue About the Merge and Separation of the Liberals and The People‘s Liberals in 1899] / Бисер Георгиев / Biser Georgiev

443 – 454: „Има ли Срба у Серезу“? Сръбското консулство в Сяр и Македонският въпрос на прага на ХХ век [Are There Serbs in Serres? The Serbian Consulate in Serres and The Macedonian Question at The Turn of the Twentieth Century] / Симеон Симеонов / Simeon Simeonov

455 – 476: Гръцката консулска мрежа в българските земи преди Освобождението [The Greek Consular Network in Bulgarian Lands before The Liberation] / Юра Константинова /Yura Konstantinova

466 – 476: Правна рамка на българските търговски агентства и консулства (1891 – 1918) [Legal Framework of Bulgarian Trade Agencies and Consulates (1891 – 1918)] / Алека Стрезова / Aleka Strezova

477 – 487: Изграждане на мрежата от български търговски агентства в Османската империя в края на XIX век – предизвикателства, проблеми, решения [Building the Network of Bulgarian Trade Agencies in the Ottoman Empire at the End of the 19th Century – Challenges, Problems, Solutions] / Ангел Златков / Angel Zlatkov