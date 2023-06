The Popular Preachers and Storytellers (Quṣṣāṣ) – The Earliest Historians, Exegetes, and Legal Specialists in Islam

Prof. Pavel Pavlovitch, DSc.

Sofia University “St. Kliment Ohridskiˮ

https://doi.org/10.53656/his2023-3-1-pop

Abstract. Popular preachers and storytellers (quṣṣāṣ; sg. qāṣṣ) appeared towards the middle of the first/seventh century and quickly became the earliest informal historians and exegetes in Islam…

Опити за сближаване между България и Сърбия в периода 1908 – 1909 година през погледа на пълномощния министър Андрей Тошев

Д-р Мария Вълкова

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2023-3-2-att

Abstract. The article aims to trace the rapprochement negotiations between the Bulgarians and the Serbs in the period 1908 – 1909, initiated by the government officials in Belgrade…

Оценка на символите на модернизацията в България на границата на XIX и XX век в описанията на руски пътешественици

Д-р Никита Гусев

Институт за славянознание – РАН

https://doi.org/10.53656/his2023-3-3-eva

Abstract. The article provides a discursive analysis of the descriptions of Bulgaria compiled by Russian travelers in the first years after the fall of S. Stambolov and the normalization of relations between the two countries, in semiotic and axiological aspects…

Розовомаслената индустрия в България през периода oт началото на Голямата депресия до началото на Втората световна война

Радослав Петков

Исторически музей „Искра“ – Казанлък

Университет за национално и световно стопанство – София

https://doi.org/10.53656/his2023-3-4-ros

Abstract. The article aims to make a critical analysis of the changes in the Bulgarian rose production and essential oil industry in the period from the beginning of the Great Depression to the end of the 1930s…

Новата организационно-управленска структура на ,,Международен панаир“ АД – Пловдив, за периода 1997 – 2001 година

Йорданка Кривошиева

Регионален исторически музей – Пловдив

https://doi.org/10.53656/his2023-3-5-plo

Abstract. The research aims to show the adaptation of “International Fair” JSC, Plovdiv to the changes in the national economy related to the integration of Bulgaria into the European Union…

Монография за цар Фердинанд и европеизацията на България

Доц. Алека Стрезова

Институт за исторически изследвания –

Българска академия на науките

https://doi.org/10.53656/his2023-3-6-mon

Европа в търсене на своя път след Втората световна война, или впечатления за новата монография на доц. д-р Борис Стоянов

Д-р Любомир Кръстев

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2023-3-7-euo

Приносите в новата монография за българите в Турция

Гл. ас. д-р Калина Пеева

Институт за балканистика с

Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН

https://doi.org/10.53656/his2023-3-8-the

Научна конференция на тема „Фактори на икономическия растеж в историческа перспектива“

Чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Русев

Икономически университет – Варна, БАН

https://doi.org/10.53656/his2023-3-9-fak

Правосъдие, власт и общество – исторически паралели

Д-р Албена Симова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

https://doi.org/10.53656/his2023-3-10-jus

