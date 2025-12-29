ИСТОРИЯ

НАУЧНО СПИСАНИЕ

HISTORY

EDUCATIONAL JOURNAL

ГОДИНА XXXIII / VOLUME 33, 2025

ANNUAL CONTENTS / ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 104

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 105 – 226

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 227 – 364

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 365 – 474

КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 475 – 564

КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 565 – 684

APPROACHES IN TEACHING / ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

52 – 70 Визия за формиране на дигитални компетентности в обучението на учители по история и география [A Vision for the Formation of Digital Competences in the Training of History and Geography Teachers] / Мая Василева, Катя Мишева / Maya Vasileva, Katya Misheva

BIOGRAPHY COLLECTION / БИОГРАФИЧНА КOЛЕКЦИЯ

43 – 51 Йосиф Емигер – неизвестен псевдоним на Иван Драсов [Josеph Emiger – Unknown Pseudonym of Ivan Drasov] / Денис Иванов / Denis Ivanov

CIVILIZATION BOUNDARIES / ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ

71 – 84 Програмите на Kорпуса на мира в България (1991 – 2013): цели и реализация [The Peace Corps Programs in Bulgaria (1991 – 2013): Goals and Implementation] / Симона Самуилова / Simona Samuilova

111 – 123 Educational-Intellectual Centres in the Ukrainian Baroque Era and Their Role in Cultural Interactions with The South Slavic World / Nataliia Petruk

276 – 292 Кога е роден Ксенофонт? Завръщане към изворите и нови документи [When Was Xenophon Born? Return to the Sources and New Arguments] / Николай Пенев / Nikolay Penev

293 – 325 Constitutio Antoniniana – началото на края на древноримската идентичност [Constitutio Antoniniana – The Beginning of the End of the Ancient Roman Identity] / Людмила Чакърова-Присоева / Lyudmila Chakarova- Prisoeva

326 – 343 Между ,,небесната нишка“, дома и тържището: аспекти от развитието на предачеството и тъкачеството по българските земи (XII – XIV век) [Between the “Heavenly Thread”, the Home and the Market: Aspects of the Development of Spinning and Weaving in the Bulgarian Lands (12th – 14th Century)] / Теодора Георгиева / Teodora Georgieva

409 – 422 Сардинският военнопленник от атаката на Леката бригада: премеждията на лейтенант Джузепе Ландриани по време на Кримската война [The Sardinian Prisoner of War from the Charge of the Light Brigade: The Misadventures of Lieutenant Giuseppe Landriani During the Crimean War] /Христо Стайков / Hristo Staykov

423 – 442 Eugenics and Euthanasia in Czechoslovakia (1914 – 1945): Historical, Social, and Educational Contexts / Lukáš Stárek, Jarmila Klugerová, Dušana Chrzová, Anastázie Zuzana Roubalová

516 – 529 On the Armament in the Military Conflicts in Latin Romania at the Beginning of the 13th Century / Ivelin Ivanov

530 – 544 The Berbers and Arab Rule in Sicily (9th – 11th Centuries): Recovering the

Missing Voices / Desislava Vladimirova

638 – 657 Български мигрантски общности в Нидерландия – мобилност и социална динамика [Bulgarian Migrant Communities in The Netherlands – Mobility and Social Dynamics] / Петя Василева-Груева /Petya Vasileva-Grueva

DISCUSSIONS / ДИСКУСИОННО

491 – 503Преработването на историята – път към бъдещето в конфликтните зони [Remaking History – a Path to the Future in Conflict Zones] / Георги Бърдаров / Georgi Burdarov

DOCUMENTARY HERITAGE / ДОКУМЕНТАЛНО БОГАТСТВО

371 – 393 Нюфус дефтерите като извор за регионалните изследвания [The Nufus Defters as a Source for Regional Researchm] / Николай Тодоров, Алджан Джафер, Гергана Георгиева, Невена Неделчева / Nikolay Todorov, Aldzhan Dzhafer, Gergana Georgieva, Nevena Nedelcheva

481 – 490 Две британски карикатури, посветени на Берлинския конгрес, 1878 [Two British Cartoons about the Congress of Berlin, 1878] / Любомир Кръстев / Lubomir Krustev

616 – 637 Неизвестни мемоари на Екзарх Стефан I български: между личната памет и историческата мисия [Unknown Memoirs Of Exarch Stefan I Of Bulgaria: Between Personal Memory and Historical Mission] /Русалена Пенджекова-Христева, Георги Мъндев, Илиана Жекова / Rusalena Pendzhekova-Hristeva, Georgi Mandev, Iliana Jekova

598 – 615 Посмъртната представа за българското енорийско духовенство в европейска турция според некролозите в екзархийския вестник „Новини“ / „Вести“ / „Глас“ (1890 – 1912) [The Postmortal Perception Of The Bulgarian Parish Clergy In European Turkey According To The Obituaries In The Exarchate Newspaper “Novini” / “Vesti” / “Glas” (1890 – 1912)] /Станислава Стойчева / Stanislava Stoytcheva

EDITORIAL / КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

7 – 8 От главния редактор [From the Editor-in-Chief] / Иван Русев / Ivan Roussev

ЕVENTS / ХРОНИКА

213 – 214 Войните, революциите и несигурността в техния стопанско-историче-

ски контекст във фокуса на предстоящ научен форум [Wars, Revolutions and Insecurity in their Economic and Historical Context in the Focus of an Upcoming Scientific Forum] / Иван Русев / Ivan Roussev

553 – 556 Дискусионен форум „Война и пропаганда в съвременна Европа: три гледни точки“ [Discussion Forum “War and Propaganda in Contemporary Europe: Three Perspectives”] / Албена Симова / Albena Simova

FROM ANTIQUITY TO NOWADAYS / ОТ ДРЕВНОСТТА ДО ДНЕС

145 – 176 Аспекти от културното наследство на област Стара Загора: многообра-

зие и обществена значимост [Aspects of the Cultural Heritage of Stara Zagora District: Diversity and Social Significance] / Стела Стефанова / Stela Stefanova

177 – 204 The Psychosocial Dimensions of Bulgarian Migration to Italy / Irina Todorova, Sirma Kazakova

IN MEMORIAM

215 – 217 В памет на проф. д.и.н. Петър Ангелов [In Memoriam Prof. Petar Angelov, DSc.] / Александър Николов / Alexander Nikolov

REGIONAL STUDIES / РЕГИОНАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

443 – 457 Dynamics of Cultural and Religious Processes in Areas of Depopulation / Mira Markova, Violeta Kotseva, Kremena Iordanova

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

85 – 87 Забележителна монография на български византинист [A Remarkable Monograph by a Bulgarian Byzantinist] / Васил Гюзелев / Vassil Gyuzelev

88 – 95 Темата за бариерите пред стопанското развитие в историческа перспектива, представена на научна конференция и в авторитетно научно издание [The Topic of Barriers to Economic Development in Historical Perspective, Presented at a Scientific Conference and in an Authoritative Scientific Publication] / Емилия Вачева / Emilia Vacheva

205 – 212 Фройд и Aйнщайн пред парадоксите на войната [Freud and Einstein in the Front of the Paradoxes of War] / Димитър Божков / Dimitar Bojkov

344 – 347 еобходимият поглед отвън към историята на Eвропейския югоизток:

„История на Югоизточна Европа от Ранното средновековие до наши дни“ [The Necessary Outside Perspective on the History of the European Southeast: “History of Southeast Europe from the Early Middle Ages to the Present Day”] / Александра Миланова/ Alexandra Milanova

348 – 355 Новo изследване за украинския въпрос в България [A New Research on the Ukrainian Issue in Bulgaria] / Луиза Ревякина / Luisa Revyakina

458 – 464 Покана за история. Няколко критични бележки по повод първия опит за

историческо изследване на телевизията в България [Invitation to History. Some Critical Notes on the First Attempt at a Historical Study of Television in Bulgaria] / Пенчо Д. Пенчев / Pencho D. Penchev

545 – 552 Принос към историята на Балканите. Наслада за читателя и предизвикателство за изследователя [A Contribution to the History of the Balkans. A Delight for the Reader and a Challenge for the Researcher] / Йордан Пеев / Yordan Peev

658 – 662 Принос към изследването на средновековната българска дипломация [Contribution to the Research of Medieval Bulgarian Diplomacy] / Кирил Господинов / Kiril Gospodinov

663 – 669 За лихвите и хората. Размисли по повод публикувано изследване за това как българите преди освобождението гледат на лихвата [Of Interest And People. Reflections On a Study of How Bulgarians Before the Liberation Viewed Interest] / Пенчо Д. Пенчев / Pencho D. Penchev

VIEW OVER THE BALKAN PENINSULA /

ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ

9 – 23 Трудният просперитет: недоволството и противниците на зърнения бум от 1846 – 1847 г. в османските Балкани [Tough Prosperity: Discontent and Opponents of the Grain Boom of 1846 – 1847 in the Ottoman Balkans] / Андреа Умберто Грити / Andrea Umberto Gritti

24 – 42 The Project for Joint Occupation of Eastern Rumelia / Nadezhda Vasileva

124 – 134 Испански дипломати за историята на Балканите и за българите XVIII – XIX в. [Spanish Diplomats on The History of The Balkans and the Bulgarians 18th – 19th Centuries] / Красимира Табакова, Надя Манолова-Николова / Krasimira Tabakova, Nadya Manolova-Nikolova

135 – 144 Вторият държавен съд (1910 – 1914) и обвиненията срещу бившия министър-председател П. Гудев (1907 – 1908) [The Second State Court (1910 – 1914) and the Charges against Former Prime Minister P. Gudev (1907 – 1908)] / Евгени Костов/ Evgeni Kostov

233 – 251 Политиката на социална защита в България през Първата световна война [Social Protection Policy in Bulgaria During World War I] / Росица Златинска / Rositsa Zlatinska

252 – 275 Символичните измерения в церемониите по подписване на Ньойския договор и по неговото денонсиране [The Symbolism of the Ceremonies of Signing the Treaty of Neuilly and Its Denouncement] / Григор Григоров / Grigor Grigorov

394 – 408 Изчезнали софийски сгради и паметта за столичния благодетел Иван Денкоглу [Lost Buildings of Sofia and the Memory of the Benefactor Ivan Denkoglu] / Юра Константинова / Yura Konstantinova

504 – 515 Спомени от една лична среща. Иван Шишманов на посещение при владиката Йосип Юрай Щросмайер [Memories of a Personal Meeting. Ivan Shishmanov on a Visit to the Bishop Josip Juraj Štrossmayer] / Антоанета Балчева / Antoaneta Balcheva