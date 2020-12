ИСТОРИЯ

НАУЧНО СПИСАНИЕ

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ /

ГОДИНА XXVIII

HISTORY

EDUCATIONAL JOURNAL

ANNUAL CONTENTS / VOLUME 28, 2020

СТРАНИЦИ / PAGES

КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 104

КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 105 – 216

КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 217 – 328

КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 329 – 440

КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 441 – 544

КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 545 – 656

APPROACHES IN TEACHING / ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО

77 – 83: Методическият прийом „Кроссенс“ като средство за активизира­не на учениците в урока по история [The Methodical Use of Crossense as a Means of Activating Students in the History Lesson] / Красимир С. Кръстев / Krasimir S. Krustev

CIVILIZATION BOUNDARIES / ЦИВИЛИЗАЦИОННИ ГРАНИЦИ

48 – 59: „Експанзията“ на Корпуса на мира в Централна и Източна Европа след края на Студената война [The Peace Corps’ „Expansion” into Central and Eastern Europe after the Еnd of The Cold War] / Симона Самуилова / Simona Samuilova

60 – 76: Поземлената собственост в Палестина по време на Британския мандат (1920 – 1948 г.)

[Land Ownership in Palestine during the British Mandate (1920 – 1948)] / Петър Стоилов / Petаr Stoilov

186 – 198: „Тракийски танци“ на Петко Стайнов – от историческите архиви до при­съствието в съвременните учебници по музика в общообразователното училище [“Thracian Dances” by Petko Staynov – from Historical Archives to Contemporary Music Textbooks in Secondary School] / Пенка Марчева / Penka Marcheva

302 – 321: Image of the Other in Teaching History: Humanistic Potential of the Intersubjective

Approach / Svitlana Hanaba

390 – 407: Европейската интеграция на Гърция (1955 – 1981 г.) [European Integration of Greece (1955 – 1981)] / Ани Истаткова-Иванова / Ani Istatkova-Ivanova

408 – 421: Providing Studying Rooms and Hostels for Students of Pedagogical Educational Institutions of National Minorities (20 – 30s of the XX Century) / Oleksandr Komarnitskyi, Liudmyla Komarnitska

480 – 494: Испанският кралски устав (1834 – 1836) [The Spanish Royal Statute (1834 – 1836)] / Ива Янева /

Iva Yaneva

573 – 588: Nationalization of the Russian Army on the Romanian Front in 1917 – 1918 / Artem Papakin

589 – 607: Задграничното строителство на „Техноекспортстрой“ през 60-те – 80-те години на ХХ в. [Overseas Construction of Technoexportstroy in the 60s – 80s of XX Century] / Ирина Григорова /

Irina Grigorova

DOCUMENTARY HERITAGE / ДОКУМЕНТАЛНО БОГАТСТВО

608 – 630: Синурнамето на Кричим от средата на XV в. [A Document from XV Century Defining Krichim Boundaries] / Дамян Борисов / Damian Borisov

DISCUSSIONS / ДИСКУСИОННО

284 – 301: Обобщение и перспектива на изследванията върху груповия профил на жертвите на Катинското клане [Resume and Perspective of the Research on the Collective Profile of the Victims of the Katyn Massacre] / Витолд Вашилевски / Witold Wasilewski

381 – 389: Гражданското образование – ново предизвикателство пред обучението по история [Civic Education – a New Challenge to History Teaching] / Костадин Паев / Kostadin Paev

ЕVENTS / ХРОНИКА

87 – 93: Научна конференция и издание на тема „Кризи и стопанско развитие през вековете“ (Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ – 19 – 20 септември 2019 г.) [Scientific Conference and Issue „Crises and Economic Development through the Ages” (Veliko Tarnovo University “St. St. Cyril and Methodius” – September 19 – 20, 2019)] / Емилия Вачева / Emilia Vacheva

94 – 97: Първа европейска конференция по униформология – Брюксел’ 19 – 20 ноем­ври 2019 г. [First European Conference оn Uniformology аt Brussels November 19 – 20, 2019] / Александър Въчков / Aleksandar Vachkov

205 – 208: “Diplomacy of Medieval Rus’ (10th – 16th Centuries)”, 10th International Scientific Conference in the “Colloquia Russica” Series / Artem Papakin

209: Научна конференция на тема „Пазари, общество, власт“ [Scientific Conference “Markets, Society, Power”] / Иван Русев / Ivan Rusev

432 – 433: Уебинар „Стопански предпоставки за формирането на българския политически елит (по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви)“ [Webinar “Economic Conditions for the Formation of the Bulgarian Political Elite (Following the Example of Evlogi and Hristo Georgievi)”] / Кирила Атанасова / Kirila Atanasova

633 – 637: Международна научна конференция „Всекидневният живот в средновеков-на България“ [International Scientific Conference “Everyday Life in Medieval Bulgaria”] / Елена Костова / Elena Kostova

GUARDIANS OF THE MEMORY / ПАЗИТЕЛИ НА ПАМЕТТА

503 – 508: Август ‘80 (Уводни думи) [August 1980 (Introduction)] / Йежи Ейслер /Jerzy Eisler

509 – 521: Август 1980 във Варшава [August 1980 in Warsaw] / Анджей Боболи /

Andrzej Boboli

522 – 537: Първият национален конгрес на делегатите на Независимия самоуправляем профсъюз „Солидарност“ – урок по демокрация [The First National Congress of the Delegates of “Solidarity” – a Lesson of Democracy] / Гжегож Майхжак / Grzegorz Majchrzak

REGIONAL STUDIES / РЕГИОНАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ

151 – 173: Към ранната история на едно българско книжовно средище: възниква­не и развитие на Аджар според османски данъчни регистри от XVII век [Towards the Early History of a Bulgarian Literary Centre: Emergence and Development of Adzhar According to Ottoman Tax Documents from the XVII Century] / Кръстьо Йорданов / Krastyo Yordanov

174 – 185: Лабиринт и избор в творческите търсения на Христо Попконстанти­нов – виден родопчанин и общественик [A Labyrinth and a Choice in the Creative Searches of Christo Popkonstantinov – a Famous Rhodopian and a Public Man] / Мария Главчева / Maria Glavcheva

REVIEWS AND ANNOTATIONS / РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

84 – 86 С поглед към света и България [Looking аt the World and Bulgaria] / Евгения Калинова / Evgenia Kalinova

199 – 204: Нов поглед към българския елит [A New Look at the Bulgarian Elite] / Гергана Георгиева / Gergana Georgieva

422 – 425: Икономика, общество и национална идеология: нов поглед към възрожденския Пловдив [Economy, Society and National Ideology: A New Look at Plovdiv during the Revival Period] / Светла Янева / Svetla Ianeva

426 – 431: Принос към историята на висшето икономическо образование в България [Contribution to the History of Higher Education in Economics in Bulgaria] / Пенчо Д. Пенчев / Pencho D. Penchev

495 – 500: Българският XIX век: нови архиви и прочити [The Bulgarian 19th Century: New Sources and Interpretations] / Вера Бонева / Vera Boneva

631 – 635 Българите в анархисткото движение в Южна Украйна [Bulgarians in the Anarchist Movement in Southern Ukraine] / Олег Бажан/ Oleh Bazhan

636 – 640: Най-добри практики в градоустройството и в реставрацията на архи­тектурна украса – две нови книги за сецесионовите сгради в Дунавския регион [Best Practices in Urban Planning and Restoration of Architec­tural Decoration – Two New Books on Art Nouveau Buildings in the Danube Region] / Екатерина Дикова / Ekaterina Dikova

VIEW OVER THE BALKAN PENINSULA /ПОГЛЕД НАД БАЛКАНИТЕ

8 – 22: Неизвестен план на Търново от 1857 г. [Unknown City Plan of Tarnovo from 1857] / Бернар Лори, Иван Русев / Bernard Lory, Ivan Rusev

23 – 47: Постапокалиптични реалии. Икономическото възстановяване на Крал­ството на сърби, хървати и словенци (КСХС) и на България след Първата световна война [Postapocaliptic Realities. Еconomic recovery of Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and Bulgaria after WWI] / Христо Беров / Hristo Berov

111 – 133: Периодизация на българската средновековна история [Periodization of the Bulgarian Medieval History] / Георги Н. Николов / Georgi N. Nikolov

134 – 150: Условия за появата на предприемаческо съсловие в Сопот, Карло­во и Калофер през Възраждането [Conditions for the Emergence of the Entrepreneurial Class in Sopot, Karlovo and Kalofer during the Bulgarian National Revival Period] / Ивайло Найденов / Ivaylo Naydenov

223 – 249: Тесалия в средновековната българска история [Thessaly in Medieval Bulgarian History] / Тервел Попов / Tervel Popov

250 – 269: Балканската политика на „Отел Ламбер“ и установяването на Източната агенция в Цариград (1831 – 1842) [The Balkan Policy of “Hôtel Lambert” and the Establishment of the Eastern Agency in Istanbul (1831 – 1842)] / Александър Златанов / Aleksandar Zlatanov

270 – 283: Османското наследство в имената на пловдивските улици от Освобождението до наши дни [The Ottoman Heritage over the Street Names in Plovdiv from the Liberation to the Present Day] / Видин Сукарев / Vidin Sukarev

335 – 355: Историческите изследвания от периода 1984 – 2011 г. за електоралните регулации и изборния процес в докомунистическа България: тенденции и проблеми [The Historical Surveys (1984 – 2011) of the Electoral Laws and the Electoral Process in Pre-Communist Bulgaria / Светослав Живков / Svetoslav Zhivkov

356 – 364: Представители на българската диаспора в Александрия от втората половина на XIX век (до Освобождението) [Members of the Bulgarian Diaspora in Alexandria from the Second Half of the XIX Century (to The Liberation)] / Маргарита Терзиева / Margarita Terzieva

365 – 380: Кавалерите на ордена „За храбростъ“ във флота на Негово Величество [Cavaliers of the Order of Courage in his Majesty’s Navy] / Янчо Бакалов / Yancho Bakalov

447 – 464: Iconography of the Russo-Turkish War of 1877 – 1878 on Postcards of the Early 20th Century / Sergiy Kopylov, Iryna Paur

465 – 479: Колко е важно да бъдеш честен. Към историята на българската иконо- мическа култура

1879 – 1944 г. [The Importance of Being Honest. On the History of Bulgarian Economic Culture 1879 – 1944] / Пенчо Д. Пенчев / Pencho D. Penchev

551 – 562: Принос към културната история на източна Румелия (из епистоларното наследство на фамилията Богориди) [Contribution to the Cultural History of Eastern Rumelia (from the Epistolary Heritage of the Bogoridi Family)] / Русалена Пенджекова-Христева / Rusalena Pendzhekova-Hristeva

563 – 572: Комшулукът (културно-историческото наследство на толерантността и съжителството) [Neighbourly Relations (“Komshuluk” ) (Cultural and Historical Heritage of Tolerance and Coexistence)] /Веселин Тепавичаров, Надежда Жечкова / Veselin Tepavicharov, Nadezhda Zhechkova